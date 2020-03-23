Son dakika.. Bakan Koca'dan corona virüs açıklaması: Can kaybı 37'ye yükseldi
Son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüs vaka sayılarını açıkladı. Bakan Koca, SON 24 SAATTE 3.672 test sonuçlandı. 293 yeni tanı kondu. Çabalarımıza rağmen, hastalığa yenik düşen 7 insanımız daha oldu. GENÇLERE UYARIMIZ VAR: Salgının dışında değilsiniz. Hayatınızı yavaşlatın. Risk ortamına girmeyin. Riski evinize taşımayın. Evde kalın. Hayat eve sığar." ifadelerini kullandı.
23 Mart 2020, Pazartesi 23:28 Son Güncelleme:
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