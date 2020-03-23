Türkiye Son dakika.. Bakan Koca'dan corona virüs açıklaması: Can kaybı 37'ye yükseldi

Son dakika.. Bakan Koca'dan corona virüs açıklaması: Can kaybı 37'ye yükseldi

Türkiye

Son dakika.. Bakan Koca'dan corona virüs açıklaması: Can kaybı 37'ye yükseldi

Son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüs vaka sayılarını açıkladı. Bakan Koca, SON 24 SAATTE 3.672 test sonuçlandı. 293 yeni tanı kondu. Çabalarımıza rağmen, hastalığa yenik düşen 7 insanımız daha oldu. GENÇLERE UYARIMIZ VAR: Salgının dışında değilsiniz. Hayatınızı yavaşlatın. Risk ortamına girmeyin. Riski evinize taşımayın. Evde kalın. Hayat eve sığar." ifadelerini kullandı.

23 Mart 2020, Pazartesi 23:28 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU

Ayrıntılar gelecek...


İlgili Haberler
Son dakika.. Bakan Koca'dan önemli açıklamalar


Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Arazide ve yolda Discovery farkı
Hakan Çelik
Candaş Tolga Işık
Halimiz itten beter keyfimiz paşada yok!
Candaş Tolga Işık
Oral Çalışlar
Doktorlarımız...
Oral Çalışlar
Büşra Özbelli
Kimsenin canı diğerinden kıymetli değildir... Tahran uçağındaki kavga
Büşra Özbelli
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Sağlık ekiplerinden kaçan arkadaşını ihbar ettiler