Türkiye Son dakika... Bakan Koca'dan kritik aşı açıklaması

Son dakika... Bakan Koca'dan kritik aşı açıklaması

Türkiye

Son dakika... Bakan Koca'dan kritik aşı açıklaması

Son dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı son açıklamada, 28 Temmuz tarihinde 1 milyon 99 bin 5 doz aşı uygulandığını duyurdu.

29 Temmuz 2021, Perşembe 14:50 Son Güncelleme:
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Bakan Koca yaptığı açıklamada 'Aşıda 28 Temmuz: Dün 1 Milyon 99 Bin 5 doz aşı uygulandı. İlk doz aşısını yaptıranların sayısı 222.803. İkinci doz aşısını yaptıranların sayısı 680.278 . Üçüncü doz aşısını yaptıranların sayısı 195.924. İlk doz aşısını henüz yaptırmayanların sayısı 21.901.631’e indi' dedi.


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