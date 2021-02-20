Son dakika! Bakan Koca'dan normalleşme paylaşımı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, normalleşme adımları ile ilgili yeni bir paylaşım yaptı. Bakan Koca paylaşımında 1 Mart'ı işaret etti.
20 Şubat 2021, Cumartesi 12:43 Son Güncelleme:
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İllerdeki vaka sayısına göre kademeli normalleşmeye geçiş hakkında yapılan açıklama sonrası birçok ilde normalleşme hazırlıkları başladı.
Kademeli normalleşme hakkında sık sık açıklamalarda bulunan Bakan Koca son açıklamasında da kademeli normalleşmeye değindi.
KADEMELİ NORMALLEŞMEYE İLİŞKİN BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Normalleşme adımlarını titizlikle çalışıyoruz. Yerinde karar dönemi ile kademeli normalleşecegiz. 1 Mart itibariyle süreç belirlenen kriterler çerçevesinde dört risk seviyesinde Valilerimizin başkanlığındaki il hıfzıssıha kurullarımızla başlayacak" dedi.
https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1363059958900813824