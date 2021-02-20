İllerdeki vaka sayısına göre kademeli normalleşmeye geçiş hakkında yapılan açıklama sonrası birçok ilde normalleşme hazırlıkları başladı.

Kademeli normalleşme hakkında sık sık açıklamalarda bulunan Bakan Koca son açıklamasında da kademeli normalleşmeye değindi.

KADEMELİ NORMALLEŞMEYE İLİŞKİN BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Normalleşme adımlarını titizlikle çalışıyoruz. Yerinde karar dönemi ile kademeli normalleşecegiz. 1 Mart itibariyle süreç belirlenen kriterler çerçevesinde dört risk seviyesinde Valilerimizin başkanlığındaki il hıfzıssıha kurullarımızla başlayacak" dedi.









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