Son dakika: Bakan Koca'dan PCR testi açıklaması
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "yüz yüze eğitim" kapsamında zorunlu olarak istenecek PCR testlerinin devlet hastanelerinde ücretsiz yapılacağını bildirdi.
19 Ağustos 2021, Perşembe 20:26 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından basın toplantısı düzenledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "6 Eylül'de yüz yüze eğitimin başlamasıyla henüz aşı olmamış öğretmen ve personelin haftada en az 2 defa PCR testi yaptırmasını isteyeceğiz." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:
"6 Eylül'de yüz yüze eğitimin başlamasıyla henüz aşı olmamış öğretmen ve personelin haftada en az 2 defa PCR testi yaptırmasını isteyeceğiz. Konser, tiyatro ve sinema gibi insanların toplu olarak bulunduğu faaliyetler için de zorunlu PCR testi uygulamalarını devreye alacağız."
Detaylar gelecek..
BUNLARI DA OKUYUN