Türkiye Son dakika: Bakan Koca'dan PCR testi açıklaması

Son dakika: Bakan Koca'dan PCR testi açıklaması

Türkiye

Son dakika: Bakan Koca'dan PCR testi açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "yüz yüze eğitim" kapsamında zorunlu olarak istenecek PCR testlerinin devlet hastanelerinde ücretsiz yapılacağını bildirdi.

19 Ağustos 2021, Perşembe 20:26 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "6 Eylül'de yüz yüze eğitimin başlamasıyla henüz aşı olmamış öğretmen ve personelin haftada en az 2 defa PCR testi yaptırmasını isteyeceğiz." dedi.

Yüz yüze eğitim

Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

"6 Eylül'de yüz yüze eğitimin başlamasıyla henüz aşı olmamış öğretmen ve personelin haftada en az 2 defa PCR testi yaptırmasını isteyeceğiz. Konser, tiyatro ve sinema gibi insanların toplu olarak bulunduğu faaliyetler için de zorunlu PCR testi uygulamalarını devreye alacağız."

Detaylar gelecek..

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