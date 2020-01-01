Son Dakika... Bakan Kurum açıkladı: 5 termik santral kapatıldı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum termik santrallerle ilgili kararları açıkladı.

Kurum'un açıklamalarından satır başları

- 5 Termik santral tamamen, 1 termik santral kısmi olarak kapatıldı.

- Burada Soma'nın özel bir durumu söz konusu var. Mevcut termik santralden 12 bin konut ısınma ihtiyacını karşılıyorlar. Aldığımız kararla Soma Termik Santralinin 4 ünitesinin çalışmasına kış sezonu boyunca müsaade edilecek.

- Kahramanmaraş Afşin A, Kütahya Seyitömer, Kütahya Tunçbilek, Sivas Kangal ve Zonguldak Çatalağzı termik santralleri tamamen, Manisa Soma Termik Santrali ise kısmi olarak kapatılmıştır.

- Kapatılan termik santrallerin yönetimleri, gerekli çevresel yatırımları tamamlamadıkları sürece faaliyete geçmelerine izin verilmeyecek.

Bakan Kurum ne demişti?

Bakan Murat Kurum, "Bakanlık olarak, termik santrallerle ilgili yaptığımız inceleme ve denetimlerimiz çerçevesinde son uyarılarımızı yaptık. Milletimizin sağlığını ilgilendiren bu konuda kararlılığımızı bir kez daha ifade ettik. Yıl sonuna kadar Çevre Mevzuatımıza aykırı ne kadar termik santral varsa kapatma dâhil tüm cezai işlemleri kararlılıkla uygulayacağız" ifadelerini kullanmıştı.

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DHA