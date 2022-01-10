Son dakika: Bakan Muş duyurdu! 2021'de ele geçirilen uyuşturucu miktarı...
2021 yılında Gümrük muhafaza ekipleri tarafından toplamda 10,8 ton uyuşturucu madde ele geçirildi. Ticaret Bakanı Mehmet Muş açıklama yaptı.
10 Ocak 2022, Pazartesi 12:43 Son Güncelleme:
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Ticaret Bakanı Mehmet Muş, '2021 yılında Gümrük muhafaza ekiplerimizce, saymış olduğum bu uyuşturucu türlerinde toplamda 10,8 ton uyuşturucu madde ele geçirilmiştir.' dedi.
Bakan Muş'un açıklaması şu şekilde:
Yıl boyunca hız kesmeden devam eden çalışmalar sayesinde bir önceki yıla göre yüzde 76 artışla, 7 milyar 749 milyon TL değerinde kaçak eşya yakalamasına imza attık. Bu ele geçirdiğimiz kaçak eşyaların önemli bir bölümünü Uyuşturucu maddeler oluşturmaktadır. 2021 yılında Gümrük muhafaza ekiplerimizce, saymış olduğum bu uyuşturucu türlerinde toplamda 10,8 ton uyuşturucu madde ele geçirilmiştir.
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