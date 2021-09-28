Ekonomi Son dakika... Bakan Muş'tan fahiş fiyat artışları için açıklama

Son dakika... Bakan Muş'tan fahiş fiyat artışları için açıklama

Ekonomi

Son dakika... Bakan Muş'tan fahiş fiyat artışları için açıklama

Son dakika... Ticaret Bakanı Mehmet Muş fahiş fiyat artışlarıyla ilgili yaptığı açıklamada, 'Hallerde denetim sürüyor. 10 hale yönelik denetimler devam ediyor' dedi.

28 Eylül 2021, Salı 12:25 Son Güncelleme:
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Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan fahiş artışlarıyla ilgili açıklama geldi. Bakan Mehmet Muş, "Hallerde denetim sürüyor. 10 hale yönelik denetimler devam ediyor" dedi.

Bakan Muş, kural dışı hareket ediliyorsa müdahale edileceğini kaydederek, "2.5 aylık sürede pek çok kanun geçebilir" dedi.


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