Eğitim & Kariyer Son dakika: Bakan Özer'den yüz yüze eğitimle ilgili flaş açıklama!

Son dakika: Bakan Özer'den yüz yüze eğitimle ilgili flaş açıklama!

Eğitim & Kariyer

Son dakika: Bakan Özer'den yüz yüze eğitimle ilgili flaş açıklama!

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 6 Eylül'de açılması planlanan okullarla ilişkin son dakika açıklaması yaptı. Bakan Özer, velilere, öğretmenlere ve çalışanlara çok önemli bir çağrıda bulundu

28 Ağustos 2021, Cumartesi 10:57 Son Güncelleme:
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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in açıklamalarından satır başları:

Birinci önceliğimiz tüm sağlık önlemlerini alarak 6 Eylül'de başlayacak okulları açık tutmak. Önlemlerin takipçisi olacağız. Velilerimiz çok rahat olsun.

VELİ, ÖĞRETMEN VE ÇALIŞANLARA ÇAĞRI

Okul bazlı ortaya koyduğumuz Kovid-19 önlemleri için elektronik takip sistemimiz hazır. Çoklu kontrolle sistemin sağlıklı çalışabilmesiyle ilgili tüm önlemlerimizi aldık. İstirhamım tüm veli, öğretmen ve çalışanlarımızın Kovid-19 Rehberi'ndeki kuralları harfiyen yerine getirmeleri. Kurallara uyarsak bu süreçleri çok rahat yönetebiliriz.



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