Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in açıklamalarından satır başları:

Birinci önceliğimiz tüm sağlık önlemlerini alarak 6 Eylül'de başlayacak okulları açık tutmak. Önlemlerin takipçisi olacağız. Velilerimiz çok rahat olsun.

VELİ, ÖĞRETMEN VE ÇALIŞANLARA ÇAĞRI

Okul bazlı ortaya koyduğumuz Kovid-19 önlemleri için elektronik takip sistemimiz hazır. Çoklu kontrolle sistemin sağlıklı çalışabilmesiyle ilgili tüm önlemlerimizi aldık. İstirhamım tüm veli, öğretmen ve çalışanlarımızın Kovid-19 Rehberi'ndeki kuralları harfiyen yerine getirmeleri. Kurallara uyarsak bu süreçleri çok rahat yönetebiliriz.







