İşte Bakan Pakdemirli'nin mesajları...

28 Temmuz’da başlayan, 15 gün süren ve tarihimizde gördüğümüz en büyük orman yangınlarını yaşadığımız bu süreçte, son halka olan Muğla Köyceğiz yangınını da Ormanın Kahramanları’nın büyük bir özverisiyle kontrol altına aldık.

Böylelikle ülkemizde gerçekleşen büyük yangınların hepsini söndürmüş olduk.

Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, bizlere desteklerini esirgemeyen ülkelere, kamu kurum ve kuruluşlarına, STK’lara teşekkür ederiz.

Canımız yandı, nefesimiz yandı.

Hep birlikte yeşerteceğiz.

Müsterih olun.

Bu büyük afette aziz milletimizle de #OrmanİçinTekYürekOlduk.

Minnettarız.