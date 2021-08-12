Gündem Son dakika: Bakan Pakdemirli duyurdu: Büyük yangınların hepsini söndürdük

Son dakika: Bakan Pakdemirli duyurdu: Büyük yangınların hepsini söndürdük

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Son dakika: Bakan Pakdemirli duyurdu: Büyük yangınların hepsini söndürdük

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli sosyal medya hesabından "Ülkemizde gerçekleşen büyük yangınların hepsini söndürmüş olduk" mesajını paylaştı.

12 Ağustos 2021, Perşembe 10:47 Son Güncelleme:
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İşte Bakan Pakdemirli'nin mesajları...

28 Temmuz’da başlayan, 15 gün süren ve tarihimizde gördüğümüz en büyük orman yangınlarını yaşadığımız bu süreçte, son halka olan Muğla Köyceğiz yangınını da Ormanın Kahramanları’nın büyük bir özverisiyle kontrol altına aldık.

Böylelikle ülkemizde gerçekleşen büyük yangınların hepsini söndürmüş olduk.

Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, bizlere desteklerini esirgemeyen ülkelere, kamu kurum ve kuruluşlarına, STK’lara teşekkür ederiz.

Canımız yandı, nefesimiz yandı.

Hep birlikte yeşerteceğiz.

Müsterih olun.

Bu büyük afette aziz milletimizle de #OrmanİçinTekYürekOlduk.

Minnettarız.

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