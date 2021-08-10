Pakdemirli'nin açıklamaları şu şekilde:

Yerleşim yerlerinde bir tehdit yok. Riskleri aşağı indirmek konusunda hızlı bir şekilde çalışıyorlar. Milas yangınına müdahale ediliyor, inşallah bu akşam saatlerinde daha iyi bir neticeye ulaşabiliriz diye bekliyorum. Makilik alanın içten içe yanıyor olması işimizi zorlaştırıyor.

Aynen kanser gibi görünmeyen yerlerden yayılan bir yangınla karşı karşıyayız. Allah'tan alevler çok büyük değil ama tam anlamıyla bu yangını söndürmemiz lazım.

Makilik alanın tamamen temizlenmesi konusunda da arkadaşlarımız çalışmaya başladılar.

Köyceğiz'deki yangın alınan tedbirlerle yerleşim yerlerini tehdidini azalttık. Yangına etkin müdahale ediliyor. Bugün gün içinde başlayan ormanlık alan dışında başlayan Gümüşlük yangını devam ediyor.

Havadan ve karadan etkin bir şekilde müdahale devam ediyor.

Bir endişe doğuyor acaba bizde bir şey var mı diye ama şöyle rahat olun. Yangınlar tek bir ilde yoğunlaştığı için önemli sayıda boşluğumuz var. Yunanistan'a göndereceğimiz uçakların 1 saatte geri çekebileceğini de söylemek isterim. Uçakların hareket kabiliyeti daha fazla. Çok sayıda yangınlarda görevlendirilmeyen uçağımız olduğu için komşularımıza yardımcı olmamız gerekiyor. Ormanlar dünyanın ormanları... Elbette önce kendimizi düşüneceğiniz ama kapasite fazlamız varsa komşularımıza yardım etmemiz gerekir.

Yunanistan'daki yangın çok ciddi boyutta. Komşumuza yardım anlamında 2 uçağın gönderilmesi planlanmaktadır.



