Türkiye Son dakika: Bakan Pakdemirli'den Arhavi'deki taşkına ilişkin açıklama

Son dakika: Bakan Pakdemirli'den Arhavi'deki taşkına ilişkin açıklama

Türkiye

Son dakika: Bakan Pakdemirli'den Arhavi'deki taşkına ilişkin açıklama

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Arhavi ilçesi Kapistre Deresi ve yan kolları üzerinde herhangi bir baraj tesisimiz yoktur" dedi.

22 Temmuz 2021, Perşembe 20:18 Son Güncelleme:
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Bakan Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında Arhavi ilçe merkezindeki taşkının, baraj patlaması sonucu meydana geldiğine dair asılsız haberler çıkmıştır. Arhavi ilçesi Kapistre Deresi ve yan kolları üzerinde herhangi bir baraj tesisimiz yoktur. Bu vesileyle Artvin'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Vatandaşlarımızın yanındayız. Ekiplerimiz sahada yoğun bir şekilde çalışmalarını yürütüyorlar" ifadelerini kullandı.

ANKARA,(DHA)

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