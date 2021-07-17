İşte Bakan Pakdemirli'nin açıklamalarından öne çıkanlar:

Pembecik Mahallesi'nde 81 hanemizi tedbiren boşaltmıştık, evlerine döndüler, can ve mal kaybı yok. İlk belirlemelere göre 1 metruk evde hasar var

Alanın tamamı yandı diyemeyiz. 1500 hektarda toplamda bir hasar gözlemleniyor. yangının kaynağı enerji nakil hattı şüphesinden 4 kişi gözaltında. soruşturmaları devam ediyor.

Hatay'daki yangın... Aynı anda 2 ayrı noktada çıkan yangınla alakalı 39 saattir devam eden yangınla bilgilendirme... 1 uçak, 4 helikopter, 140 personelle yangına müdahale sürüyor. 200 hektar alan etkilendi. 1500 hektar zarar gördü, 4 kişi gözaltına alındı.