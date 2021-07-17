Türkiye Son dakika: Bakan Pakdemirli'den Mersin ve Hatay'daki orman yangınlarına ilişkin açıklama!

Son dakika: Bakan Pakdemirli'den Mersin ve Hatay'daki orman yangınlarına ilişkin açıklama!

Türkiye

Son dakika: Bakan Pakdemirli'den Mersin ve Hatay'daki orman yangınlarına ilişkin açıklama!

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Mersin ve Hatay'da süren orman yangınlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Pakdemirli, "81 hanemizi tedbiren boşaltmıştık, evlerine döndüler, can ve mal kaybı yok. İlk belirlemelere göre 1 metruk evde hasar var" dedi

17 Temmuz 2021, Cumartesi 11:22 Son Güncelleme:
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İşte Bakan Pakdemirli'nin açıklamalarından öne çıkanlar:

Pembecik Mahallesi'nde 81 hanemizi tedbiren boşaltmıştık, evlerine döndüler, can ve mal kaybı yok. İlk belirlemelere göre 1 metruk evde hasar var

Alanın tamamı yandı diyemeyiz. 1500 hektarda toplamda bir hasar gözlemleniyor. yangının kaynağı enerji nakil hattı şüphesinden 4 kişi gözaltında. soruşturmaları devam ediyor.

Hatay'daki yangın... Aynı anda 2 ayrı noktada çıkan yangınla alakalı 39 saattir devam eden yangınla bilgilendirme... 1 uçak, 4 helikopter, 140 personelle yangına müdahale sürüyor. 200 hektar alan etkilendi. 1500 hektar zarar gördü, 4 kişi gözaltına alındı.

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