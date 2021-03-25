Ekonomi Son dakika: Bakan Pakdemirli'den süt alımına ilişkin önemli açıklama

Son dakika: Bakan Pakdemirli'den süt alımına ilişkin önemli açıklama

Ekonomi

Son dakika: Bakan Pakdemirli'den süt alımına ilişkin önemli açıklama

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bazı bölgelerdeki süt üreticilerinin satışta zorlandıklarını iletmeleri üzerine ihtiyaç olan illerde en kısa sürede alıma başlayacaklarını bildirdi.

25 Mart 2021, Perşembe 22:07 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Pakdemirli, Twitter hesabından, süt alımına ilişkin Et ve Süt Kurumuna (ESK) talimat verdiğini belirterek şu paylaşımda bulundu:

"Bazı bölgelerimizde süt üreticilerimizin, mevsimsel arz fazlalığına bağlı olarak süt satışında zorlandıklarını iletmeleri üzerine ESK Genel Müdürümüze talimatı verdim. İhtiyaç olan illerimizde en kısa sürede süt alımına başlıyoruz. Üreticilerimize hayırlı olsun."

AA

İlgili Haberler
Destek ödemeleri yarın yapılacak! Bakan duyurduBakan Selçuk'tan önemli ödeme açıklaması


Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
AK Parti Kongresi’nden hangi sonuçlar çıktı?
Hakan Çelik
Özlem Denizmen
Borçlar nasıl bitecek?
Özlem Denizmen
Ekrem Sarısu
410 gün daha prim ödeyip 52 yaşı dolduracaksınız
Ekrem Sarısu
Oral Çalışlar
İmam Türkiye’yi din devleti mi sanıyor?
Oral Çalışlar
Erkut Can
Aleyküm selam, Bu ne güzel kelam
Erkut Can
Murat Gülderen
Güzellik cepte
Murat Gülderen
Bilal Emin Turan
'Kaplama' ekonomisi! Lastik başına 5.100 lira kâr
Bilal Emin Turan
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Konkordato ilan eden Pamukkale turizm için yeni gelişme