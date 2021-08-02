Türkiye Son dakika: Bakan Pakdemirli'den yangın açıklaması

Son dakika: Bakan Pakdemirli'den yangın açıklaması

Türkiye

Son dakika: Bakan Pakdemirli'den yangın açıklaması

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ''Ormanın Kahramanları’nın 6 ilde, 13 farklı yangınla olan mücadelesi devam ediyor. An itibarıyla devam eden yangınlarda toplam 16 uçak, 9 İHA, 51 helikopter, 1 insansız helikopter, 805 arazöz ve su tankeri, 150 iş makinası ile 5200 personelimiz görev yapıyor.'' dedi.

02 Ağustos 2021, Pazartesi 20:44 Son Güncelleme:
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Tarım ve Orman Bakanlığı, son 6 günde 32 ilde 137 yangının kontrol altına alındığı, 6 ilde 13 yangının ise devam ettiğini açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, 28 Temmuz- 2 Ağustos arasındaki orman yangınları detay durumunu açıkladı. Buna göre; Adana'nın Karaisalı ilçesinde 23 yangından 1'i, Antalya'nın Manavgat, Gündoğmuş ve Demre ilçelerinde 18 yangından 3'ü, Muğla'nın Marmaris, Köyceğiz, Kavaklıdere, Milas ve Seydikemer ilçelerinde 12 yangından 6'sı, İzmir'in Buca ilçesinde 11 yangından 1'i, Isparta'nın Sütçüler ilçesinde 2 yangından 1'i, Denizli'nin Güney ilçesinde 2 yangından 1'i devam ediyor. Ayrıca, son 6 günde 32 ilde 137 yangın kontrol altına alınırken, 6 ilde 13 yangın devam ediyor. 

PAKDEMİRLİ: 5 BİN 200 PERSONELİMİZ GÖREV YAPIYOR

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ormanın kahramanlarının 6 ilde, 13 farklı yangınla olan mücadelesi devam ediyor. An itibarıyla devam eden yangınlarda toplam 16 uçak, 9 İHA, 51 helikopter, 1 insansız helikopter, 805 arazöz ve su tankeri, 150 iş makinası ile 5 bin 200 personelimiz görev yapıyor" dedi. 

DHA

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