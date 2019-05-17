Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ABD'nin vergi indirimi kararı ile ilgili açıklamada bulundu.

Bakan Pekcan, "Türkiye olarak dün olduğu gibi bugün de küresel ticarette adil, sürdürülebilir ve kural bazlı bir sistemden yanayız. ABD’nin Türkiye’den yapılan çelik ithalatında vergileri yüzde 50’den yüzde 25’e indirmesi olumlu ancak beklentimiz ikili ticaretin önündeki tüm engellerin kaldırılmasıdır. Ayrıca, Türkiye’nin Genelleştirilmiş Tercihler Sisteminden (GTS) çıkarılması kararı, iki ülke hükümetleri tarafından ilan edilen 75 milyar dolar ticaret hacmi hedefi ile çelişmektedir. ABD ile ikili ticaretin önüne konulan engeller sadece Türk firmalarını değil ABD firmalarını da etkilemektedir. Önemli bir ticaret ortağımız olan ABD ile ticaret hacmimizi artırmaya yönelik çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.



