Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "İşverenlerimizin nisan ayı sonuna kadar sağlayacağı her ilave istihdam için 3 ay boyunca prim ve vergilerin yanı sıra ücreti de devlet olarak biz karşılayacağız. İzleyen 9 ayda da prim ve vergileri ödemeye devam edeceğiz" dedi.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un katılımlarıyla "Türkiye Sektörel Ekonomi Şurası" düzenlendi.

TOBB’un ev sahipliğinde düzenlenen programda konuşan Bakan Selçuk, Türkiye’nin son 5 yılda ciddi risklere maruz kaldığını kaydetti. Gezi olayları, terör saldırıları, 15 Temmuz darbe girişimi gibi birçok badirenin geride bırakıldığını anımsatan Selçuk, 2018 yılı yaz aylarından itibaren dolar üzerinden kurulan ekonomik spekülasyonların da başarıyla yönetildiğini söyledi.

Türkiye’nin güçlü bir ekonomiye geçiş sürecine şahit olunduğunu ifade eden Selçuk, "Ülkemizin ve bölgemizin güvenliği için içeride ve dışarıda mücadelemizi sürüdürürken, ekonomide, ticarette, çalışma hayatında ve istihdamda başarılara imza atmaya devam ediyoruz. Birlik ve beraberliğimizi güçlendirerek ülkemizin dünyanın ilk 10 ekonomisi arasında yer alması için kalkınmaya dair projelerimizi ve hamlelerimizi hız kesmeden sürdürüyoruz" şeklinde konuştu.

İkinci 100 günlük icraatların süratle tamamlandığını belirten Selçuk, bu kapsamda aktif işgücü programlarının yaygınlaştırılması gibi hizmetlerin hayata geçirildiğini ifade etti. Selçuk, "Teşvikten Kazancım Ne Kadar" uygulamasıyla işverenlerin sunulan teşvik ve desteklerden ne kadar fayda sağlayacaklarının bilgisine ulaşacaklarını söyledi. Selçuk, "Türkiye küresel krizden bu yana yaklaşık 8,3 milyon kişiye ilave istihdam sağlayarak AB üyeleri arasında ilk sırada yer aldı. Ayrıca işverenlerimizin Nisan ayı sonuna kadar sağlayacağı her ilave istihdam için 3 ay boyunca prim ve vergilerin yanı sıra ücretini de devlet olarak biz karşılayacağız. İzleyen 9 ayda da prim ve vergileri ödemeye devam edeceğiz. Devletimiz, vatandaşlarımızın iş bulabilme imkanını arttırmak ve işverenlerin rekabet gücünü arttırmak için hiçbir fedakarlıktan kaçınmamıştır" diye konuştu.

Selçuk, işe alınan her bir sigortalının asgari ücret düzeyinde tüm prim ve vergilerinin 12 ay boyunca karşılandığının altını çizen Selçuk, 2016’da başlatılan asgari ücret desteğine bu yıl da devam edildiğini aktardı. Bakan Selçuk, işverenlere bu istihdama en üst düzeyde katkı vermesi çağrısında bulundu.



