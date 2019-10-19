Son dakika! Bakan Soylu duyurdu: 41 DEAŞ’lı daha teslim alındı

Son dakika! Bakan Soylu duyurdu: 41 DEAŞ’lı daha teslim alındı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada YPG’nin bıraktığı 41 DEAŞ’lının daha teslim alındığını duyurdu.