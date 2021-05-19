Türkiye Son dakika: Bakan Soylu duyurdu: Diyarbakır'da askeri üsse saldırı teşebbüsü

Son dakika: Bakan Soylu duyurdu: Diyarbakır'da askeri üsse saldırı teşebbüsü

Türkiye

Son dakika: Bakan Soylu duyurdu: Diyarbakır'da askeri üsse saldırı teşebbüsü

Son dakika haberine göre; İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır'da askeri tesise yapılan saldırı girişimiyle ilgili yaptığı açıklamada herhangi bir zaiyatın olmadığını ifade etti.

19 Mayıs 2021, Çarşamba 01:08 Son Güncelleme:
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Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Diyarbakır'da bir askeri tesise 2 maket uçakla saldırı teşebbüsünde bulunulmuş, maket uçaklar etkisiz hale getirilmiştir. Herhangi bir zaiyat yoktur" dedi.

MSB'den açıklama

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ''Diyarbakır’da bulunan 8’inci Ana Jet Üs Komutanlığımıza 00:30 civarında maket uçaklarla saldırı girişiminde bulunulmuştur. Üssümüzde herhangi bir hasar ve zaiyat meydana gelmemiştir. Üssümüzde gerekli fiziki tedbirler alınmıştır.'' denildi.


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