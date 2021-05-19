Son dakika: Bakan Soylu duyurdu: Diyarbakır'da askeri üsse saldırı teşebbüsü
Son dakika haberine göre; İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır'da askeri tesise yapılan saldırı girişimiyle ilgili yaptığı açıklamada herhangi bir zaiyatın olmadığını ifade etti.
19 Mayıs 2021, Çarşamba 01:08 Son Güncelleme:
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Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Diyarbakır'da bir askeri tesise 2 maket uçakla saldırı teşebbüsünde bulunulmuş, maket uçaklar etkisiz hale getirilmiştir. Herhangi bir zaiyat yoktur" dedi.
https://twitter.com/suleymansoylu/status/1394775145072443392
MSB'den açıklama
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ''Diyarbakır’da bulunan 8’inci Ana Jet Üs Komutanlığımıza 00:30 civarında maket uçaklarla saldırı girişiminde bulunulmuştur. Üssümüzde herhangi bir hasar ve zaiyat meydana gelmemiştir. Üssümüzde gerekli fiziki tedbirler alınmıştır.'' denildi.
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