Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Diyarbakır'da bir askeri tesise 2 maket uçakla saldırı teşebbüsünde bulunulmuş, maket uçaklar etkisiz hale getirilmiştir. Herhangi bir zaiyat yoktur" dedi.

MSB'den açıklama

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ''Diyarbakır’da bulunan 8’inci Ana Jet Üs Komutanlığımıza 00:30 civarında maket uçaklarla saldırı girişiminde bulunulmuştur. Üssümüzde herhangi bir hasar ve zaiyat meydana gelmemiştir. Üssümüzde gerekli fiziki tedbirler alınmıştır.'' denildi.



