İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Sadece KOM Daire Başkanlığımız koordinesinde 15 Temmuz 2016’dan bu yana FETÖ’ye yönelik 54 bin 86 operasyon gerçekleştirildi. Bu operasyonlar sonucunda 137 bin 361 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 45 bin 338’i tutuklandı."

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