Siyaset Son dakika: Bakan Soylu duyurdu: PKK'ya ağır darbe

Son dakika: Bakan Soylu duyurdu: PKK'ya ağır darbe

Siyaset

Son dakika: Bakan Soylu duyurdu: PKK'ya ağır darbe

Son dakika haberine göre; İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Kaçak sigara oranı 2014'ten bu yana yüzde 22,3'den yüzde 2,3'lere kadar çekildi. Kaçak sigaranın tamamına yakını PKK’ya akan paraydı."

23 Mart 2021, Salı 18:49 Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Sadece KOM Daire Başkanlığımız koordinesinde 15 Temmuz 2016’dan bu yana FETÖ’ye yönelik 54 bin 86 operasyon gerçekleştirildi. Bu operasyonlar sonucunda 137 bin 361 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 45 bin 338’i tutuklandı."

Detaylar gelecek...

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