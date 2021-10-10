Son dakika... Bakan Soylu duyurdu: Şehit sayısı 2 oldu

Bakan Soylu, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Kahraman Özel Harekat Polislerimiz Cihat Şahin ve Fatih Doğan, Fırat Kalkanı Bölgesi Mare'de, Tel Rıfat Bölgesi'nden PKK-PYD'nin güdümlü füze saldırısıyla şehit edildiler. Şehitlerimizin ailelerine, milletimize, emniyet teşkilatımıza başsağlığı ve sabır diliyorum." ifadelerini kullandı.

Şahin'in baba evi Türk bayraklarıyla donatıldı

Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nde zırhlı araca PKK/PYD terör örgütünce güdümlü füzeyle yapılan saldırı sonucu şehit olan Gaziantep Özel Harekat Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Cihat Şahin'in Elazığ'daki baba evi Türk bayraklarıyla donatıldı.

Harekat bölgesindeki Azez ile Mare arasında zırhlı araca terör örgütü tarafından Tel Rıfat bölgesinden güdümlü füze ile yapılan saldırıda şehit olan Şahin'in Kırklar Mahallesi Öğün Sokak'ta yaşayan anne ve babası ile yakınlarına acı haber verildi.

Elazığ Vali Yardımcıları Abdulkerem Abbasoğlu ve Recep Gündüz baba evine gelerek, şehidin yakınlarına taziye dileklerini iletti.

Acı haberin ulaşmasının ardından şehit Şahin'in baba evinin bulunduğu sokağa ve evine Türk bayrağı asıldı.

BAŞSAĞLIĞI MESAJLARI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nde şehit olan özel harekat polisi Cihat Şahin'e Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diledi. Oktay, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Fırat Kalkanı harekat bölgesinde terör örgütünün kalleş saldırısı sonucu şehit olan kahraman polisimiz Cihat Şahin'e Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabır, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Terör örgütü PKK’nın Fırat Kalkanı Bölgesi’nde gerçekleştirdiği hain saldırıda şehit olan Özel Harekat Polisimiz Cihat Şahin’e Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Terör örgütünden ve hamilerinden, akan her damla kanın hesabını soracağız. Başımız sağolsun.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nde şehit olan Özel Harekat Polisi Cihat Şahin'e Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diledi. Bakanlıktan paylaşılan taziye mesajında, "Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi Azez-Mare'de, zırhlı araçla intikal esnasında uğradıkları silahlı saldırı sonucu şehit düşen kahraman silah arkadaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz." ifadesi kullanıldı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: Fırat Kalkanı harekat bölgesinde şehit olan kahraman polislerimiz Cihat Şahin ve Fatih Doğan'a Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabırlar diliyorum. Aziz Milletimizin başı sağ olsun.

AA