Siyaset Son dakika! Bakan Soylu duyurdu: Tek seferde ele geçirilen en yüksek miktar

Son dakika! Bakan Soylu duyurdu: Tek seferde ele geçirilen en yüksek miktar

Siyaset

Son dakika! Bakan Soylu duyurdu: Tek seferde ele geçirilen en yüksek miktar

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bugün İstanbul’da yakalanan 553 kilo metamfetaminin Türkiye genelinde tek seferde yakalanan en yüksek metamfetamin olduğunu duyurdu.

31 Aralık 2021, Cuma 16:17 Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Türkiye genelinde tek seferde en yüksek metamfetamin yakalaması. İstanbul'da bugün, Esenyurt, Başakşehir ve Sarıyer ilçelerinde yapılan operasyonda; 553 kg Metamfetamin, 137 kg kimyasal madde ele geçirildi. 7 gözaltı. İstanbul Emniyeti ve Narkotik Birimlerimize tebrikler” ifadelerine yer verdi.



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