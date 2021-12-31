İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Türkiye genelinde tek seferde en yüksek metamfetamin yakalaması. İstanbul'da bugün, Esenyurt, Başakşehir ve Sarıyer ilçelerinde yapılan operasyonda; 553 kg Metamfetamin, 137 kg kimyasal madde ele geçirildi. 7 gözaltı. İstanbul Emniyeti ve Narkotik Birimlerimize tebrikler” ifadelerine yer verdi.







