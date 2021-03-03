Türkiye Son dakika: Bakan Soylu duyurdu: Yarın ülke genelinde koronavirüs denetimi yapılacak

Son dakika: Bakan Soylu duyurdu: Yarın ülke genelinde koronavirüs denetimi yapılacak

Türkiye

Son dakika: Bakan Soylu duyurdu: Yarın ülke genelinde koronavirüs denetimi yapılacak

Kontrollü normalleşme döneminde 'Dinamik Denetim Modeli' ne geçildiğini duyuran İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Yarın 260 bin personelin katılımıyla ülke genelinde denetim yapılacak.' dedi.

03 Mart 2021, Çarşamba 13:52 Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, valiler, emniyet müdürleri, jandarma komutanları ve sahil güvenlik komutanlarıyla "Kontrollü Normalleşme" dönemini değerlendirdiklerini belirtti.

"Kontrollü Normalleşme' döneminde 'Dinamik Denetim Modeli'ne geçiyoruz." ifadesini kullanan Soylu, paylaşımında şunları kaydetti:

"İllerimize uygulama genelgesi gönderildi. 14 maddelik uygulama, birçok kurum ve kuruluşla eşgüdüm içerisinde gerçekleştirilecektir. Yarın 260 bin personelle denetim gerçekleştireceğiz. Temizlik, maske, mesafe ve tüm kurallara uyarak inşallah hep birlikte tam normalleşmeye geçeceğiz." 
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