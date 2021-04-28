Bakan Soylu'nun konuşmasından satır başları şöyle:

Müjde vererek başlamak istiyorum. Türkiye'nin takip ettiği Diyarbakır Anneleri'nde yarın inşallah 25. buluşma gerçekleşecek. 15 yaşında çocuklarını kaçırıyorlar. Recep'i. Anne ve baba yaylaya gidiyorlar. Terör örgütünü bulup oğullarını istiyorlar. Fakat öldürülmekle tehdit ediliyorlar. Günlerdir orada oturuyorlardı. Bu ikna çalışmalarının bütün dünyaya örnek olacak şekilde gerçekleştirecek ekiplerimize teşekkür etmek istiyorum.

İSTANBUL'DA KATLİAM ÖNLENDİ

İkna çalışmalarımız PKK'yı tuz ruhunun erittiği gibi eritiyor. Terör örgütü mensuplarından bizim etkisiz olarak söylediğimiz ama kırmızı listeden birinin de ismini söyleyeceğim. 18-20 gündür ifadesini alıyoruz. Çok önemli şeyler söyledi. Terör örgütünün kimlerle bağlantılı olduğunu, arkamızdan nasıl kumpaslar çevrildiğini anlattı. Hepsini açıklayacağım. Bu yıl ikna yoluyla terör örgütünden koparıp Türkiye'ye getirdiğimiz kişi sayısı 63.

Bugün İstanbul polisi çok önemli bir katliamı önledi. PKK mensupları İstanbul’a 5 kg patlayıcı getirdi. Polisimizin otogarda dikkatli takibi sonucu, istihbaratımızın keskin hafızası sonucu bir aracın altına yerleştirilen 5 kg patlayıcıyı tespit ettiler. Bunları yerleştirenleri de yakaladılar. Patlayıcıyı da etkisiz hale getirdiler. Otogarda patlamak üzere yakalandı.