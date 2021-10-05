Son dakika... Bakan Soylu: Yeni bir rakam veriyorum
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Bugün birilerinin medet umduğu PKK'nın yurt içindeki bütün silahlı eleman sayısı, yeni bir rakam veriyorum, 181'e inmiştir' dedi.
05 Ekim 2021, Salı 12:13 Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kastamonu Polis Meslek Yüksekokulu'nda düzenlenen mezuniyet törenine katıldı.
Bakan Soylu'dan terörle mücadeleye ilişkin yeni bir açıklama geldi.
Soylu, "Bugün birilerinin medet umduğu PKK'nın yurt içindeki bütün silahlı eleman sayısı, yeni bir rakam veriyorum, 181'e inmiştir." ifadelerini kullandı.
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