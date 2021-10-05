Siyaset Son dakika... Bakan Soylu: Yeni bir rakam veriyorum

Son dakika... Bakan Soylu: Yeni bir rakam veriyorum

Siyaset

Son dakika... Bakan Soylu: Yeni bir rakam veriyorum

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Bugün birilerinin medet umduğu PKK'nın yurt içindeki bütün silahlı eleman sayısı, yeni bir rakam veriyorum, 181'e inmiştir' dedi.

05 Ekim 2021, Salı 12:13 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kastamonu Polis Meslek Yüksekokulu'nda düzenlenen mezuniyet törenine katıldı.

Bakan Soylu'dan terörle mücadeleye ilişkin yeni bir açıklama geldi.

Soylu, "Bugün birilerinin medet umduğu PKK'nın yurt içindeki bütün silahlı eleman sayısı, yeni bir rakam veriyorum, 181'e inmiştir." ifadelerini kullandı.


Yazarlarımızdan
Murat Çelik
Özdemir: Biz de rahatsızız
Murat Çelik
Rauf Tamer
Yeni siyaset
Rauf Tamer
Hakan Çelik
Spor denince sadece futbol akla geliyordu
Hakan Çelik
Oral Çalışlar
Matilda Etkisi ve Özlem Türeci
Oral Çalışlar
Erkut Can
Bu haberi okuyunca utandım!
Erkut Can
Murat Gülderen
Yapay zekanın 'Engeli' yok
Murat Gülderen
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Son dakika! Bahçeli'den ABD'ye S-400 tepkisi! 'Hainlere mübah olan Türkiye'ye neden günah?'