Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz ölümünün 6'ncı yılında Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda anıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Bunlara yaptığımız her operasyonda, senin ve Şehitlerimizin, yetim kalan evlatların intikamını alıyoruz... DHKP-C denilen terör örgütünün kökünü kurutuyoruz. Şehit Savcım Mehmet Selim Kiraz, ruhun şâd olsun...' açıklamasında bulundu.

İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın terör örgütü DHKP-C üyelerince adliyedeki odasında rehin alındıktan sonra silahla öldürülmesinin üzerinden 6 yıl geçti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şehit Savcı Kiraz için sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Bakan Soylu'nun açıklaması şu şekilde:

Bunlara yaptığımız her operasyonda, senin ve Şehitlerimizin, yetim kalan evlatların intikamını alıyoruz... DHKP-C denilen terör örgütünün kökünü kurutuyoruz. Şehit Savcım Mehmet Selim Kiraz, ruhun şâd olsun...

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK: MEKANI CENNET OLSUN

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 'Görevi başında şehit edilen savcımız Mehmet Selim Kiraz’ı rahmetle anıyoruz. Mekanı cennet olsun.' açıklamasında bulundu.

TBMM BAŞKANI ŞENTOP, SAVCI MEHMET SELİM KİRAZ'I ŞEHADETİNİN 6. YILINDA ANDI

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, makam odasında görevi başında şehit edilen Savcı Mehmet Selim Kiraz'ı şehadetinin 6. yılında andı.

Şentop, Twitter'daki anma mesajında, "Bundan 6 yıl önce teröristler tarafından makamında alçakça şehit edilen Savcı Mehmet Selim Kiraz'ı rahmetle yad ediyorum. Bıraktığı şerefli miras, bu ülkenin çocuklarına her daim yol gösterici olacaktır. Mekanı cennet olsun." ifadesini kullandı.

İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN'DAN ŞEHİT SAVCI KİRAZ PAYLAŞIMI

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Dün kahraman Savcımız Mehmet Selim Kiraz'ı şehit edenlere methiyeler düzenler, terör örgütünün sözde liderlerine 'bin selam' gönderenler, her fırsatta devletimize ve milletimize kin kusanlar, bugün utanmadan demokrat taklidi ve demokrasi edebiyatı yapıyorlar." ifadesini kullandı.

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 6 yıl önce, ülkeye ve millete şerefle hizmet eden Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın, DHKP-C'li teröristler tarafından görevi başındayken şehit edildiğini anımsattı.

Terörden ve teröristten yana tavır almaktan çekinmeyen sözde gazetecilerin, bu saldırıyı yapanları kutsadıklarını belirten Altun, "Şehitlerimizin aziz hatıralarından ve şehit ailelerimizden hiç utanmadılar. Bu topraklara ve aziz milletimize olan nefretlerini iğrenç manşetlerle gösterdiler. Hain terör saldırılarını 'mecbur bırakılan bir yöntem' diyerek, aklamaya çalıştılar." değerlendirmesinde bulundu.