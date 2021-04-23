Türkiye Son dakika... Bakan Soylu'dan Thodex açıklaması

Son dakika... Bakan Soylu'dan Thodex açıklaması

Türkiye

Son dakika... Bakan Soylu'dan Thodex açıklaması

Gelen bir son dakika haberine göre; İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Thodex olayı hakkında önemli bir açıklamada bulundu.

23 Nisan 2021, Cuma 17:20 Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'nin gündemine oturan Thodex olayına ilişkin "Şu anda maliyetinin ne kadar olduğunu bilmemekle birlikte burada bir olayla karşı karşıyayız. Günler geçtikçe bunun etkilerinin ne olduğunu hep beraber göreceğiz. Tabii bu olay duyulur duyulmaz gerekli hukuki tedbirler ve ihtiyati tedbirler alındı" açıklamasını yaptı.

AA




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