İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'nin gündemine oturan Thodex olayına ilişkin "Şu anda maliyetinin ne kadar olduğunu bilmemekle birlikte burada bir olayla karşı karşıyayız. Günler geçtikçe bunun etkilerinin ne olduğunu hep beraber göreceğiz. Tabii bu olay duyulur duyulmaz gerekli hukuki tedbirler ve ihtiyati tedbirler alındı" açıklamasını yaptı.

AA

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