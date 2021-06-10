Son dakika... Bakanlık açıkladı: İşte aşılamada son durum

Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı saat 19.45 itibarıyla 32 milyon 213 bin 119'a ulaştı.

Kovid-19'la mücadelede uygulanan birinci ve ikinci doz aşı miktarı son 24 saatte 457 bin 454 arttı.

Sağlık Bakanı Koca, yarından itibaren gıda üretim ve dağıtım sektörü ile kafe, lokanta ve restoran çalışanlarının da aşı programına dahil edileceğini açıkladı.

AA

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