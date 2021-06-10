Türkiye Son dakika... Bakanlık açıkladı: İşte aşılamada son durum

Son dakika... Bakanlık açıkladı: İşte aşılamada son durum

Türkiye

Son dakika... Bakanlık açıkladı: İşte aşılamada son durum

Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı saat 19.45 itibarıyla 32 milyon 213 bin 119'a ulaştı.

10 Haziran 2021, Perşembe 19:55 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı saat 19.45 itibarıyla 32 milyon 213 bin 119'a ulaştı.

Kovid-19'la mücadelede uygulanan birinci ve ikinci doz aşı miktarı son 24 saatte 457 bin 454 arttı.

Sağlık Bakanı Koca, yarından itibaren gıda üretim ve dağıtım sektörü ile kafe, lokanta ve restoran çalışanlarının da aşı programına dahil edileceğini açıkladı. 

AA

İlgili Haberler
Bugünkü vaka sayısı açıklandı! 10 Haziran koronavirüs tablosunda son durum


Yazarlarımızdan
Şirin Sever
Şahika Ercümen’den ‘Suya Saygı’ dalışı
Şirin Sever
Rauf Tamer
Tuhaf bir şey
Rauf Tamer
Banu Şen
Hoşça kal...
Banu Şen
Hakan Çelik
Ambargolar TSK’yı derinden etkiliyor
Hakan Çelik
Oral Çalışlar
Kapı aralığında kritik görüşme…
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Marmara Denizi'ni kurtarmak
Murat Çelik
Murat Gülderen
Efsaneler geri döndü
Murat Gülderen
Erkut Can
COVID-19 çok azaldı, artık kontrollerinizi yaptırın
Erkut Can
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Salep toplama cinayetinde karar çıktı