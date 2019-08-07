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Son dakika: Bakanlık açıkladı: O terörist gri listede çıktı

Bingöl'de İl Jandarma Komutanlığınca 20 Temmuz'da etkisiz hale getirilen 4 teröristten birinin, gri listede yer alan Sezer Işık olduğu tespit edildi.

07 Ağustos 2019, Çarşamba 15:09 Son Güncelleme:
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Son dakika: Bakanlık açıkladı: O terörist gri listede çıktı

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Bingöl Karlıova kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca, 20 Temmuz'daki operasyonda 4 terörist etkisiz hale getirildi.

Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, 300 bin TL ödülle Terörden Arananlar Listesi'nde gri kategoride yer alan "Kawa" kod adlı Sezer Işık olduğu tespit edildi.

AA

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