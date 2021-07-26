Türkiye Son dakika: Bakanlık duyurdu: Eren-14 operasyonlarında 2 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika: Bakanlık duyurdu: Eren-14 operasyonlarında 2 terörist etkisiz hale getirildi

Türkiye

Son dakika: Bakanlık duyurdu: Eren-14 operasyonlarında 2 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı, Eren-14 operasyonları kapsamında 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

26 Temmuz 2021, Pazartesi 13:18 Son Güncelleme:
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Eren-14 operasyonları kapsamında; Hakkari-Merkez ilçesi Kavaklı kırsalında (Kato-Marinos bölgesi), Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce gerçekleştirilen müşterek operasyonda, 2 bölücü terör örgütü mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. 

Bölgede operasyonlara devam edilmektedir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur

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