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Son dakika! Bakanlık duyurdu! Teröristlere ağır darbe

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Irak’ın kuzeyindeki Zap bölgesine düzenlenen hava harekatında, terör örgütü PKK tarafından silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.

07 Mayıs 2019, Salı 09:25 Son Güncelleme:
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Son dakika! Bakanlık duyurdu! Teröristlere ağır darbe

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, TSK tarafından Irak’ın kuzeyindeki Zap bölgesine hava harekatı düzenlendi. Savaş uçakları, terör örgütü PKK tarafından silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefleri imha etti.

AA

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