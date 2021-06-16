Türkiye Son dakika: Bakmaya kıyamıyordu! 30 yıl boyunca biriktirdi, 1 günde yok oldu

Son dakika: Bakmaya kıyamıyordu! 30 yıl boyunca biriktirdi, 1 günde yok oldu

Türkiye

Son dakika: Bakmaya kıyamıyordu! 30 yıl boyunca biriktirdi, 1 günde yok oldu

Son dakika haberi... Diyarbakır'da Ramazan Burak'ın 30 yıl boyunca gözünden sakınarak biriktirdirdiği 42 tespihi, ruhsatlı tabancası, bir miktar altını ile parası evinden çalındı. 150 bin TL'den fazla zararı olduğunu belirten Burak, en çok tespihleri için üzüldüğünü söyledi.

16 Haziran 2021, Çarşamba 12:07 Son Güncelleme:
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Diyarbakır'da Ramazan Burak'ın (42), 30 yılda biriktirdiği ve çoğu baba yadigarı olan 42 tespihi, ruhsatlı tabancası, bir miktar altını ile parası evinden çalındı. En çok tespihlerinin çalınmasına üzüldüğünü belirten Burak, "Şu anda 150 bin TL'den fazla zararım var. Bakmaya kıyamıyordum. Bir anda yok oldu" dedi.


Yenişehir ilçesinde bir binanın 8’inci katında oturan, havalar ısındığı için ailecek teras katta uyuyan Ramazan Burak’ı sabah komşusu telefonla arayıp, kapılarının açık olduğunu söyledi. Kendisi de anahtarcı olan Burak, aşağı indiğinde kapının anahtar bölümünün kırık olduğunu görüp, evi kontrol etti. Ramazan Burak, birçoğu baba yadigarı olan 30 yıldır biriktirdiği 42 tespih, ruhsatlı tabancası, eşinin altınları ve bir miktar paranın çalındığını görüp, polise haber verdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, evde inceleme yaparak, parmak izi çalışması yaptı. Çevredeki güvenlik kameralarını da inceleyen ekipler, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

 'EN ÇOK ÜZEN TESPİHLERİMİN ÇALINMASI OLDU'

Ramazan Burak, 150 bin TL'den fazla zararı olduğunu ve kendisini en çok üzen şeyin ise 30 yıldır biriktirdiği tespihlerin çalınması olduğunu ifade ederek, "Komşumuz beni kaldırdı. Kapımızın açık olduğunu söyledi. Ben de uyku sersemi kalktım, baktım kapı açık. Kapının kırık olduğunu gördüm. İçeri girdim, evi dağıttıklarını gördüm. Ondan sonra hemen 155'i aradım. Polis memurları geldi. Fotoğraf çektiler, parmak izi aldılar. Tespihlerimi götürmüşler. 30 yıllık emeğimi bir anda soydular, zor toplamıştım. Baba hatırası, amca hatırası ve değerli dostlarımdan kalan tespihlerdi. Ruhsatlı tabancam vardı, onu da götürmüşler. Eşimin altınları vardı. Cebimdeki paraya kadar götürmüşler. Biz terasta yatıyorduk. Duymamışız. Şu anda 150 bin TL'den fazla zararım var. Beni en çok üzen, tespihlerimin çalınması oldu. Bakmaya kıyamıyordum. Bir anda yok oldu. Kutusunda 12 tane vardı, bir de 30 tane toplanmış şekilde toplam 42 tane tespihi götürmüşler. Bir an önce bulunmasını istiyorum" diye konuştu.

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