Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kaza, Balıkesir-Savaştepe karayolunun 15'inci kilometresinde, kırsal Çukurhüseyin Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Önündeki 10 KM 193 plakalı TIR'ı sollamak için şerit değiştiren Recep Bozdemir yönetimindeki 45 V 6396 plakalı kamyonet, karşı yönden gelen 10 T 5404 plakalı taksi ile kafa kafaya çarpıştı. TIR da karşı yönden gelen 10 AAK 43 plakalı otomobille çarpıştı. Zincirleme kazada Mustafa Karakuzu, Ali Erden ve Mesut Cüce yaşamını yitirdi, TIR şoförü Recep Özdemir ile Mustafa Keskin ile kimliği tespit edilemeyen kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan Mustafa Keskin'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Bu arada, kazada ölen Mustafa Karakuzu'nun, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nde Abone Daire Başkanı olarak görev yaptığı bildirildi.