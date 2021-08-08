Balıkesir OSB Çevre Yolu'ndan Edremit ilçesine doğru seyir halindeki Zongudak-İzmir seferini yapan Kerem Başol yönetimindeki Efe Tur'a ait yolcu otobüsü, kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada 11 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Bölgeye gelen 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılan 4 yaralı da müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralanan 17 kişi ise 112 Acil Servis ekiplerince kentteki 5 ayrı hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

RAHATSIZLANAN ARKADAŞININ YERİNE DİREKSİYON BAŞINA GEÇMİŞ

Kazada şoför Kerem Başol ile ikinci sürücü Cengiz Umut hayatını kaybetti. Otobüste toplam 32 kişinin olduğu öğrenildi.Kazada otobüs sürücüleri Kerem Kader Başol ile Cengiz Umut da yaşamlarını yitirdi. Otobüs sürücüsü Kerem Kader Başol’un rahatsızlanan mesai arkadaşı Onur Güneş’in yerine direksiyon başına geçtiği ortaya çıktı.

Onur Güneş sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “Can arkadaşım Kerem’im dün akşam seni yolcu ettim. Beni araçtan indirdin. ‘Evine git kardeşim’ dedin bana. ‘Yarın akşam gelirsin’ dedin bana. Üzdün beni be kardeşim üzdün” diye paylaşımda bulundu. DHA muhabirinin telefonla ulaştığı Onur Güneş, kazadan dolayı çok üzgün olduğunu söyleyerek, cenazeleri almak için Balıkesir'e gittiğini söyledi.

40 METRE FREN İZİ

Kaza yerinde yapılan ilk incelemede yolcu otobüsünün 95 kilometre hızla viraja girdiği, yaklaşık 40 metrelik fren izi olduğu tespit edildi. Jandarmanın olay yeri incelemesinin ardından yolcu otobüsü vinç ile kaldırılacak. Yolcuların etrafa saçılan eşyaları da ekipler tarafından toplanıyor.

VALİ ŞILDAK YARALILARI ZİYARET ETTİ

Kazanın ardından bölgede incelemelerde bulunan Vali Hasan Şıldak, kentteki 5 hastaneye kaldırılan yaralıları da ziyaret etti.

Şıldak, İl Sağlık Müdürü Serkan Kadir Keskin'den yaralıların durumları hakkında bilgi aldı ve hasta yakınlarıyla ilgilendi.

Vali Şıldak, yaptığı açıklamada, yaralıların tedavisi, aileleriyle birlikte ihtiyaçlarının karşılanması ve hayatını kaybedenlerin işlemleri için bütün tedbirlerin alındığını söyledi.

Otobüsün Zonguldak-İzmir seferini yaptığını aktaran Şıldak, "Yaralılardan genel durumları iyi olanlar ve kötü olup ameliyata alınanlar var. Kazanın nedeni konusunda net bir bilgi yok ancak bölgede bir viraj var. Orayı dönemeyip devrilme söz konusu olabilir. İncelemeler sürüyor. Elim kazada vefat edenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum." ifadesini kullandı.

HAYATINI KAYBEDENLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Otobüs kazasında hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oldu. Kazada Ahmet Yağlıdere, Hatice Çelikörs, Kamuran Demir, Şennur Tokur, Feruz Demir, Ozan Ahmet Akızılırmak, Akın Duru, Cengiz Umut, Ahmet Işıklar, Nurten Eruçar, Bilge Toker, Nilay Işıklar, Melissa Kızılırmak, Sevim Kızılırmak ve kimliği teşhis edilemeyen bir kişi yaşamını yitirdi

Kazada yaralanan 17 kişiden Serenay Erden, Yeşim Demir, Ayşe Kesgin, Keyna Duvakuf, Özer Özbayrak, Eray Erden, Cemal Tuna, Ahmet Cengiz Çeliköz ve Merve Yağlıdere’nin tedavileri Balıkesir’de sürüyor. Göknur Duranlar İstanbul´a, Ece Nur Ergin ise tedavileri için İzmit'e sevk edilirken, tedavileri tamamlanan Didem Özcan, Ayşegül Kısa, Gülce Naz Öcal, Sudenur Sarıca ve Aynur Yazan taburcu edildi. Bu arada yaralılardan birinin kimliğinin henüz tespit edilemediği belirtildi.