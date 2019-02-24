Biman Bangladesh Airlines'a ait Dubai seferini yapan uçak, hava korsanı tarafından kaçırılmak istendi. Hava korsanı kabinde görevli personelden birini silahla vurdu ve kokpitin kontrolünü ele geçirmeye çalıştı.

Uçağın kaptan pilotu Bangladeş'in Chittagong kentindeki Shah Amanat Havalimanı'na acil iniş gerçekleştirdi. Uçaktaki 142 yolcu tahliye edildi. Hava korsanı ve kabinde görevli iki personelin hala uçakta olduğu aktarıldı.

Asker ve polis ekipleri uçağın çevresinde güvenlik önlemleri aldı.