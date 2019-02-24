  • Haberler
  • Dünya
  • Son dakika... Bangladeş'te uçak kaçırma girişimi

Son dakika... Bangladeş'te uçak kaçırma girişimi

AFP haber ajansı, Bangladeş'ten Dubai'ye giden bir uçağın hava korsanları tarafından kaçırılmaya çalışıldığını duyurdu

24 Şubat 2019, Pazar 16:01 Son Güncelleme:
A A
Son dakika... Bangladeş'te uçak kaçırma girişimi

Biman Bangladesh Airlines'a ait Dubai seferini yapan uçak, hava korsanı tarafından kaçırılmak istendi. Hava korsanı kabinde görevli personelden birini silahla vurdu ve kokpitin kontrolünü ele geçirmeye çalıştı.

Uçağın kaptan pilotu Bangladeş'in Chittagong kentindeki Shah Amanat Havalimanı'na acil iniş gerçekleştirdi. Uçaktaki 142 yolcu tahliye edildi. Hava korsanı ve kabinde görevli iki personelin hala uçakta olduğu aktarıldı.

Asker ve polis ekipleri uçağın çevresinde güvenlik önlemleri aldı.

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;
BENZER HABERLER
Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.