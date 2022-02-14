Son dakika! Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 4 terörist etkisiz hâle getirildi
MSB, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 4 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.
14 Şubat 2022, Pazartesi 12:24 Son Güncelleme:
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 4 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi. Teröristlerin saldırı girişimlerine güçlü şekilde karşılık vermeye devam edeceğiz." denildi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan terörle mücadeleye ilişkin yeni bir açıklama geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Teröre ve teröriste geçit yok! Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 4 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi. Teröristlerin saldırı girişimlerine güçlü şekilde karşılık vermeye devam edeceğiz." ifadeleri kullanıldı.
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