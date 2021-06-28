Son dakika: Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan teröristler etkisiz hale getirildi
Son dakika haberine göre, MSB (Milli Savunma Bakanlığı) saldırı için Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan 2 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
28 Haziran 2021, Pazartesi 12:56 Son Güncelleme:
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MSB'den yapılan açıklamada, "Komandolarımız teröristlerin bir sızma girişimini daha önledi. Saldırı için Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan 2 PKK/YPG’li terörist Kahraman Komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hâle getirildi." denildi.