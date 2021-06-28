MSB'den yapılan açıklamada, "Komandolarımız teröristlerin bir sızma girişimini daha önledi. Saldırı için Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan 2 PKK/YPG’li terörist Kahraman Komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hâle getirildi." denildi.



