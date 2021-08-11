Bartın, Sinop ve Kastamonu'da etkili olan şiddetli sağanak bazı bölgelerde sele yol açtı, araçlar sürüklendi, çok sayıda iş yeri ve evi su bastı. Bartın-Karabük yolunda sel nedeniyle çökme meydana geldi, 2 köye ulaşım sağlayan köprüler yıkıldı, su baskınları yaşandı. Evlerinde mahsur kalan bazı vatandaşlar ise AFAD, UMKE ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Öte yandan, Bartın Valisi Sinan Güner, evi yıkılan 80 yaşındaki bir kadının sel sularına kapılıp kaybolduğunu duyurdu. Sinop Belediye Başkanı Bülent Ayhan ise yağışlardan dolayı Aliköy'de 100 vatandaşın mahsur kaldığını belirtti.

Akşam saatlerinden itibaren başlayan sağanak, Ulus ilçesi ile ilçeye bağlı Kumluca ve Apdipaşa beldesinde hayatı olumsuz etkiledi.

Yağış nedeniyle Bartın-Karabük kara yolu Yenihan mevkisinde yol çöktü, bir araç sel sularına kapıldı, araçta bulunan iki kişi AFAD ve vatandaşlar tarafından kurtarıldı, evlerde mahsur kalan 20 kişi karayolları ve belediye iş makineleriyle kurtarıldı.

Kumluca beldesi Zafer köyünde Herkeme Deresi'nin taşması sonucu bazı araçlar sel sularına kapıldı, evlerin alt katları ve iş yerlerini su bastı, bazı vatandaşlar evlerinde mahsur kaldı.





Sel bölgelerine Karayolları, DSİ, AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bartın Valisi Sinan Güner, saat 03.00 sıralarında ilk ihbarların gelmeye başladığını belirterek, şu an bulundukları Bartın-Abdipaşa-Ulus kara yolunda heyelanlar meydana geldiğini yolu açarak buraya kadar ulaştıklarını bildirdi.

Vali Güner, burada da menfez göçmesi nedeniyle ileriye gidilemediğini ifade ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Servis yoluyla ulaşımı sağlamış olduk. (Bartın-Karabük yolu Yenihan mevkisi) Dere yatağında evler vardı oradaki insanları kurtardık. Aracın üzerinde yardım bekleyenler vardı, sele kapılmış araçlar vardı onları kurtardık. Kumluca beldesine bağlı Akören Söküler köyünde bütün köprüler yıkılmış servis yolları ile geçmeye çalışıyoruz. Ulus'un Zafer köyünde bütün ulaşımı sağlayan her türlü köprü yıkılmış durumda. Karabük Valiliğinden destek istedik o taraftan gelinebilecek yollardan onlar gelmeye çalışıyor. Özel idare ekipleri de patika yollardan araçları yürüterek inmeye çalışıyorlar."





BARTIN VALİSİ CNN TÜRK'E KONUŞTU: 1 VATANDAŞIMIZ KAYIP

Bartın Valisi Sinan Güner, CNN TÜRK yayınında şu bilgileri paylaştı:

"Yağışlar sebebiyle yaka seli meydana geldi, köprüler yıkıldı, yollarda heyelanlar meydana geldi. Çalışmalarımız devam ediyor. Bir köy kaldı ulaşamadığımız. 1 kayıp vatandaşımız var onu da arama çalışmalarımız devam ediyor. Akörensöküler köyünde 80 yaşlarında bir kadın vatandaşımızın evi göçmüş, sele kapıldı. Arama kurtarma ekiplerimiz su ve su kenarında arıyor.

İÇİŞLERİ BAKAN YARDIMCISI'NDAN AÇIKLAMA GELDİ

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Bartın'da yaşanan sel ve heyelanlara ilişkin açıklama yaptı. Çataklı, "Bartın Kumluca Beldesi ve çevresinde aşırı yağışlar nedeniyle sel ve heyelanlar meydana gelmiş, bir vatandaşımız kaybolmuştur. Sinop Ayancık ilçemizde de aşırı yağışlar sele dönüşmüş ve bazı binaları su basmıştır. Valilerimiz başkanlığında gerekli müdahaleler yapılmaktadır" mesajını paylaştı.





AYANCIK'TA ÇAY TAŞTI, EVLERİ VE İŞ YERLERİNİ SU BASTI

Sinop'un Ayancık ilçesinde, sağanağın ardından çayın taşması sonucu bazı evleri ve iş yerlerini su bastı, mahsur kalanların kurtarılmasına çalışılıyor.

İlçede aşırı yağış nedeniyle Ayancık Çayı'nın taşması sonucu cadde ve sokaklar göle döndü. Bazı ev ve iş yerlerini su bastı, araçlar sel sularında sürüklendi.

AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, AA muhabirine, sağanak nedeniyle mahsur kalan vatandaşların bulunduğunu ve İçişleri Bakanlığınca 3 kurtarma helikopterinin bölgeye gönderildiğini belirtti.

Maviş, Sahil Güvenlik Komutanlığına ait botların da kurtarma operasyonuna katılmak üzere bölgeye gönderildiğini ve ilçeye ulaşım sağlayan köprülerin tamamının sular altında kaldığını sözlerine ekledi.

SİNOP BELEDİYE BAŞKANI BÜLENT AYHAN: 100 KİŞİ MAHSUR KALDI

Herhangi bir can kaybı yaşanmadığını belirten Sinop belediye Başkanı Bülent Ayhan’ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Dükkanlar ve giriş katların su basması dışında olumsuz bir durum yaşanmadı. Herhangi bir can kaybı yok. Ayancık’ta da ekiplerimiz mevcut, Sinop merkeze göre daha büyük sıkıntılar var.

Yağışlar bugün öğleden sonra da devam edecek. Ayancık Devlet Hastanesi’ni su basmış durumda, bir kereste fabrikasında işçiler mahsur kaldı, can güvenlikleri ile ilgili bir sorun yok. Sinop merkezde yağış durdu, Ayancık'ta yağış devam ediyor. Aliköy'de ise 100 vatandaşımız mahsur kaldı.

SAMSUN’DA SOKAKLAR GÖLE DÖNDÜ

Samsun'un Bafra ilçesinde de sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Sabah saatlerin başlayan ve 10 dakika süren sağanak, hayatı felç etti. Yağış nedeniyle rögarlar taştı, bazı cadde ve sokaklar göle döndü.

Eski Şube Caddesi, Gençlik Caddesi ve Beşyol mevkisinde göle dönen yollarda sürücüler zor anlar yaşadı. Bazı apartmanların bodrum katlarını su bastı. Yağmurun hafiflemesiyle birlikte SASKİ ekipleri çalışma başlattı.

KASTAMONU'DA 2 OTOMOBİL TOPRAK ALTINDA KALDI

Kastamonu'nun Küre ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle 2 otomobil toprak altında kaldı. Küre ilçe girişinde etkili olan sağanak nedeniyle toprak kayması meydana geldi.

Salih Balta'ya ait seyir halindeki otomobil ile otoparkta bulunan Recep Turan'a ait otomobil toprak altında kaldı. Karayolları ve Belediye ekiplerince yapılan çalışmanın ardından araçlar kurtarılarak yol kontrollü olarak trafiğe açıldı. Yağışların halen etkisini sürdürdüğü bölgede, ekipler vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

KARADENİZ BÖLGESİ İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Öte yandan, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, bugün hava sıcaklıklarında önemli değişiklik beklenmiyor. Sıcaklıkların, iç kesimlerde mevsim normalleri altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Karadeniz kıyıları ile Tokat, Erzincan, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde kuvvetli, Sinop, Samsun ve Ordu çevreleri ile Kastamonu'nun kuzeyi ile Bartın'ın doğusunda yer yer çok kuvvetli ve şiddetli (metrekareye 51-100 kilogram) olması öngörülüyor.

Bu nedenle yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem taşıyor.















