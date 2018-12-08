Amasra'dan Bartın istikametine seyreden Erkan Kalender yönetimindeki 74 DA 402 plakalı otomobil, Amasra tüneli Bartın çıkışında kontrolden çıkarak orta refüje çarptı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Kalender, Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalender, hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

EVLENELİ 1 HAFTA OLMUŞ

Bartın Vali Yardımcısı Erkan Kalender'in cenazesi Bartın Devlet Hastanesi'nin morgundan alındı. Erkan Kalender'in Türk bayrağına sarılı cenazesi tören için Bartın Valiliği'nin önüne getirildi.

Polislerin omuzlarında cenaze taşınırken, saygı duruşunda bulunuldu. İl Müftüsü Mahmut Gündüz tarafından dualar okunmasının ardından Erkan Kalender'in cenazesi Ankara'ya gönderildi. Törende, vali yardımcısının 1 hafta önce evlendiği eşi Enise Kalender ayakta durmakta zorlanırken, ağladı. 3 yıldır Bartın'da görev yapan Erkan Kalender'in cenazesi bugün Ankara Kocaetepe Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Gölbaşı'nda toprağa verilecek.

Bartın Valisi Sinan Güner üzüntüsünü dile getirerek, "Bartın Vali Yardımcımızı elim bir kaza sonucu hayatını kaybetti. Ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz." dedi.

BİR HAFTA ÖNCE EVLENMİŞTİ

Kalender'in bir hafta önce Enise Anül ile Amasra ilçesinde düzenlenen düğün merasimiyle dünyaevine girdiği öğrenildi.

Bu arada, Bartın Valisi Sinan Güner, Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Bartın Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir, İl Emniyet Müdürü Ogün Vural, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yavuz Selim Kapancı hastaneye gelerek Kalender'in durumu hakkında bilgi aldı.

'HER ZAMAN BİR UMUT VARDIR AMA ARTIK KESİN ÖLÜMÜNÜ TEYİT EDİYORUZ'

Bartın Valisi Sinan Güner, gazetecilere yaptığı açıklamada, Erkan Kalender'i elim bir kaza sonucu kaybettiklerini söyledi. Kazadan sonra hem ambulansta hem de hastanede tıbbın gerektirdiği tüm müdahalelerin yapıldığını belirten Güner, "Her zaman bir umut vardır ama artık kesin ölümünü teyit ediyoruz. Tabii olay sıcak şu anda adli bir olay. Cumhuriyet Başsavcımız burada onlar gerekli adli tahkikatı yapacaktır. Konu onlara aittir." diye konuştu.

AA