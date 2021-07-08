Türkiye Son dakika: Başakşehir Demirciler Sanayi sitesinde patlama

Son dakika: Başakşehir Demirciler Sanayi sitesinde patlama

Türkiye

Son dakika: Başakşehir Demirciler Sanayi sitesinde patlama

İstanbul'un Başakşehir'de Demirciler Sanayi sitesindeki patlamada 2 kişi yaralandı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

08 Temmuz 2021, Perşembe 09:20 Son Güncelleme:
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İstanbul'un Başakşehir ilçesinde Demirciler Sanayi sitesindeki bir iş yerinde patlama meydana geldi. Patlamanın nedeni henüz belirlenemezken 2 kişi yaralandı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Başakşehir’de Demirciler Sanayi sitesindeki bir iş yerinde patlama meydana geldi. Patlamanın nedeni henüz belirlenemezken 2 kişi yaralandı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.



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