Son dakika: Başakşehir Demirciler Sanayi sitesinde patlama
İstanbul'un Başakşehir'de Demirciler Sanayi sitesindeki patlamada 2 kişi yaralandı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
08 Temmuz 2021, Perşembe 09:20 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
İstanbul'un Başakşehir ilçesinde Demirciler Sanayi sitesindeki bir iş yerinde patlama meydana geldi. Patlamanın nedeni henüz belirlenemezken 2 kişi yaralandı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Başakşehir’de Demirciler Sanayi sitesindeki bir iş yerinde patlama meydana geldi. Patlamanın nedeni henüz belirlenemezken 2 kişi yaralandı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
BUNLARI DA OKUYUN