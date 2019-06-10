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Son dakika... Başakşehir Okan Buruk'u resmen açıkladı!

Medipol Başakşehir'de, Abdullah Avcı'dan boşalan teknik direktörlük görevine Okan Buruk getirildi

10 Haziran 2019, Pazartesi 16:10
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Son dakika... Başakşehir Okan Buruk'u resmen açıkladı!

Medipol Başakşehir Külübü, teknik direktör Okan Buruk ile anlaştıklarını ve yarın resmi sözleşmeyi imzalayacaklarını açıkladı.

İşte Başakşehir'den yapılan açıklama:

"Kulübümüz, Teknik Direktör Okan Buruk ile anlaşmaya varmıştır. 

Yarın saat 11:00'da stadyumumuzda bulunan basın toplantı odasında Başkanımız Sayın Göksel Gümüşdağ'ın katılımıyla imza töreni düzenlenecektir."

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