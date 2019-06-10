Son dakika... Başakşehir Okan Buruk'u resmen açıkladı!
Medipol Başakşehir'de, Abdullah Avcı'dan boşalan teknik direktörlük görevine Okan Buruk getirildi
Medipol Başakşehir Külübü, teknik direktör Okan Buruk ile anlaştıklarını ve yarın resmi sözleşmeyi imzalayacaklarını açıkladı.
İşte Başakşehir'den yapılan açıklama:
"Kulübümüz, Teknik Direktör Okan Buruk ile anlaşmaya varmıştır.
Yarın saat 11:00'da stadyumumuzda bulunan basın toplantı odasında Başkanımız Sayın Göksel Gümüşdağ'ın katılımıyla imza töreni düzenlenecektir."