Son dakika: Başına geleceklerden habersizce gitti! Liseli Yusuf'a kanlı pusu
Son dakika haberine göre, Gaziantep’te, başına geleceklerden habersizce parka giden 19 yaşındaki lise öğrencisi Yusuf Karataş, bıçaklanarak öldürüldü.
14 Haziran 2021, Pazartesi 13:29 Son Güncelleme:
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Gaziantep’te, lise öğrencisi Yusuf Karataş (19), kendisini konuşmak için yanına çağıran husumetli olduğu arkadaşı Onur C. (25) tarafından öldürüldü. Gözaltına alınan Onur C., adliyeye sevk edildi.
Olay, dün akşam Yukarıbayır Mahallesi'nde bulunan parkta meydana geldi. Onur C., husumetli olduğu arkadaşı lise öğrencisi Yusuf Karataş'ı iddiaya göre konuşmak için yanına çağırdı.
KANLAR İÇİNDE YIĞILDI, KATİLİ KAÇTI
Parka gelen Karataş ile Onur C. arasında bir süre sonra tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşünce Onur C., Karataş'ı bıçakladı. Vücudunun 3 yerinden bıçaklanan Karataş kanlar içinde yere yığılırken, Onur C. kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Karataş, hastaneye kaldırıldı. Yusuf Karataş burada doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
TESLİM OLDU
Yusuf Karataş'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Bir süre sonra polise teslim olan Onur C., ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.