İstanbul Teknik Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olan Neşe Nur Kaya ve arkadaşı Yasemin Farhat’ın Şişli’deki bir parkta, “kedilere şiddet uyguluyorlar” bahanesiyle saldırıya uğradığı iddiasına dava açıldı. Şüpheli Eray Çakın’ın Neşe Nur Kaya’ya vurduğu su şişesi silah sayılarak, “silahla kasten yaralama” ve “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme” suçlarından 6 yıl 9 aya kadar hapis cezası istendi.

"BEN SİİZN GİBİ İNSANLARDAN RAHATSIZ OLUYORUM"

Şişli’deki bir parkta İstanbul Teknik Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olan Neşe Nur Kaya ve arkadaşı Yasemin Farhat’a kedileri seviyordu. Bu sırada iki arkadaşın yanına gelen Eray Çakın, “Kedileri darp edemezsiniz” dedi. Kaya’nın kedileri darp etmediklerini söylemesine rağmen Eray Çakın’ın bu kez, “Ben sizin gibi insanlardan rahatsız oluyorum. Burada yaşayamazsınız, gidin buradan” diyerek başörtüsünü çekip yere attığı ve Kaya ile Farhat’ı darp ettiği iddia edildi.

Olayın ardından tutuklanan Eray Çakın hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede ifadesine yer verilen müşteki Yasemin Farhat, şüpheli Eray Çakın’ın arkadaşı Neşe Nur Kaya’nın yüzüne bir cisimle vurarak yere düşürdüğünü söyledi.

VURDUĞUNU KABUL ETTİ

Şüpheli Eray Çakın ise verdiği ifadede, Neşe Nur Kaya’nın yanına gelen kediyi uzaklaştırmak için ayağıyla vurduğunu söyleyerek, “Ben de kendilerine, ‘kedilerden rahatsız oluyorsanız burada oturmayın. Çünkü arkada kedi parkı var’ dedim. Neşe Nur Kaya’da bana, ‘sen kendi işine bak’ dedi. Bunun üzerine tartışmaya başladık” dedi.

"BAŞÖRTÜMÜZ YÜZÜNDEN OTURAMIYORUZ"

Tartışma sırasında elindeki küçük su şişesiyle Neşe Nur Kaya’nın alnına 1-2 kez vurduğunu kabul eden Eray Çakın, daha sonra parkta bulunan sivil polisin araya girdiğini ve Kaya’nın, “Biz burada başörtümüzden dolayı oturamıyoruz” diye bağırdığını söyledi.

SU ŞİŞESİ SİLAH SAYILDI

Hazırlanan iddianamede şüpheli Eray Çakın’ın olaydan sonra ele geçirilemeyen ve olay anında kullandığı cismin saldırıda kolaylık sağlaması ve müştekinin daha fazla yaralanmasına elverişli olması nedeniyle silah kapsamında değerlendirildiğine işaret edildi. Çakın'ın “silahla kasten yaralama” ve “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme” suçlarından 1 yıl 9 aydan 6 yıl 9 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.



