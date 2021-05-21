Son dakika haberine göre; terör örgütü PKK'nın Diyarbakır, Batman ve Şırnak'ta düzenledikleri maket uçakla saldırıları ne anlama geliyor? Savunma Politikası Analisti Turan Oğuz Milliyet'e önemli açıklamalarda bulundu. İşte haberin ayrıntıları...

Diyarbakır’daki 8’inci Ana Jet Üs Komutanlığı, Batman’daki İnsansız Uçak Sistemleri Üs Komutanlığı ve Şırnak 23.Sınır Piyade Tümen Komutanlığı'na PKK'nın maket uçaklı saldırı girişimi önlendi.

Peki terör örgütü PKK'nın 3 ilde düzenlediği maket uçaklı saldırılar ne anlama geliyor? Savunma Politikası Analisti Turan Oğuz çarpıcı bilgiler verdi. İşte Oğuz'un açıklamaları;

PKK bir süredir çok fazla sayıda eleman kaybettiği için eylem yapmakta zorlanıyor. Bu noktada yaklaşık 2.5 senedir önce dronelarla başladılar sonra paramotorlarla denediler. Daha sonra balonlarla denediler. Şimdi maket uçaklarla deniyorlar. Elemanları çok sayıda azalan PKK eylem yapabilmek için bunları deniyor. Bütün denemeler şimdiye kadar başarısız oldu. Amanoslarda paramotorla yurt içine girenler yok edildiler. Kuzey Irak'ta da aynı şekilde paramotorların parçaları bulundu. Yurt içinde drone ve balonla denediler, onlar da indirildi.

' ÇOK KOLAY BULUNMUYOR'

Geçen gün Diyarbakır'da yapılan saldırıyla ilgili medyada yer alan bilgileri yorumlayınca, frekans atlamalı ve çok kanallı, karıştırmaya dayanıklı bir GPS sistemi kullandıklarını değerlendiriyorum. Bunlar dünyada çok kolay bulunmayan, basit Jammerlarla engellemelere karşı tedbir olarak geliştirilen sistemler. Yani elektronik harp korumalı bir sistem geliştirmişler. Tabii tespit edilip namlulu silahlarla indirildi.

YENİ BİR YÖNTEM

Yeni bir yöntem deniyorlar. Bu yöntem daha önceden DEAŞ tarafından kullanılan bir yöntemdi. Kolaylıkla bulunabilen drone veya maket uçağa el yapımı patlayıcılar entegre ediyorlar. Nasıl? İlkinde bir bombaatar mühimmatını alıp badminton topunun arka kısmındaki tüyü takıyorlar, böylece daha düzgün ve kararlı uçuş sağlıyorlar ve bunları el yapımı bir salan mekanizması ile drondan bırakıyorlar. Bir diğer yöntemde ise patlayıcı kullanarak kamikaze İHA haline getiriyorlar. Muhtemelen bu son kullanılan maket uçaklar da kamikaze maket uçak halindeydi.

'BU TEHDİT DEVAM EDECEKTİR'

Diyarbakır'da savaş uçaklarımız, Batman'da İHA'larımız, Şırnak'ta ise askeri personelimiz hedefleniyordu. 3 ayrı bölgede 3 ayrı önemli sembolik hedef seçmişler. Üç askeri birlikte de hem askerlerimizin dikkati hem de mevcut sistemler şimdilik korumaya yeterli oldu görünüyor. Ama bu tehditler devam edecektir. Anlaşılıyor ki değişiklikler yaparak tekraren deneyecekler.

'2 KRİTİK TEHDİT NOKTASI'

Verileri inceleyince kullanan teröristlerin yurt içinde olduğunu anlıyoruz. Bu sistemler kısa menzillidir. Yani yüzlerce km öteden gönderilmiyor. Kullandıkları uçar unsurlar yurt dışından internet sitelerinden 500 ila 2.000 dolara kolayca temin edilebilen, basit, sivil drone ve maket uçaklar oluyor.

Asıl önemli olan 2 kritik tehdit ise:

1- Kullandıkları, TNT, C4 veya diğer el yapımı patlayıcıları yurt dışından getirip Türkiye'ye sokuyorlar.

2- Son 3 saldırıda (Diyarbakır, Batman ve Şırnak) kullandıkları düşünülen, daha önce medyada yer almayan engellemeye karşı koyabilen yeni bir GPS sistemi kullanıyorlar. Bunlar "Military Grade" yani askeri seviyede ekipmanlar.

Bunları elde etmek için diğer ülkelerin istihbarat servislerinden destek alıp almadıklarını güvenlik güçlerimiz mutlaka araştırıyordur. Çünkü bunlar her yerde kolayca bulunabilecek standart ürünler değiller, modern teknoloji gerektiriyorlar.

KANADA MENŞEİLİ OLDUĞU İDDİASI

Medyamızda, Diyarbakır'da düşürülen maket uçaklarda EH korumalı GPS sisteminin Kanada kaynaklı olduğu yazıldı. Bunu resmi kurumlarımız açıklamadığı sürece resmi olarak doğrulatma imkanımız yok. Ama gerçek ise, Kanada, paravan şirketler üzerinden, bir ülkeye vermiş demektir.

Bunların kayıtları da bir yerlerde mutlaka tutulur. Çünkü askeri kritik seviyede olduğu için ihraç izni gerektiren sistemler bunlar. Bilgilerine de resmi kanallardan olmasa da gayriresmi kanallardan ulaşılabilir.







