Son dakika! Batman'da öğrencileri taşıyan servis uçuruma devrildi! Ölü ve yaralılar var
Son dakika haberine göre; Batman'da yaşanan kazada öğrencileri taşıyan servis minibüsü 300 metrelik uçurumdan devrildi. 1 kişi öldü, 5'i ağır 11 kişi yaralandı.
10 Mart 2021, Çarşamba 09:21 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Batman'ın Sason ilçesinde öğrencileri taşıyan servis minibüsünün 300 metrelik uçurumdan devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 5'i ağır 11 kişi yaralandı.
VATANDAŞLAR SEFERBER OLDU
Kaza sonrası yaralananları kurtarmak için seferber olan vatandaşlar, uçurumda el ele tutarak çalışma yaptılar.