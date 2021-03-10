Türkiye Son dakika! Batman'da öğrencileri taşıyan servis uçuruma devrildi! Ölü ve yaralılar var

Son dakika! Batman'da öğrencileri taşıyan servis uçuruma devrildi! Ölü ve yaralılar var

Türkiye

Son dakika! Batman'da öğrencileri taşıyan servis uçuruma devrildi! Ölü ve yaralılar var

Son dakika haberine göre; Batman'da yaşanan kazada öğrencileri taşıyan servis minibüsü 300 metrelik uçurumdan devrildi. 1 kişi öldü, 5'i ağır 11 kişi yaralandı.

10 Mart 2021, Çarşamba 09:21 Son Güncelleme:
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Batman'ın Sason ilçesinde öğrencileri taşıyan servis minibüsünün 300 metrelik uçurumdan devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 5'i ağır 11 kişi yaralandı.


VATANDAŞLAR SEFERBER OLDU

Kaza sonrası yaralananları kurtarmak için seferber olan vatandaşlar, uçurumda el ele tutarak çalışma yaptılar.

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