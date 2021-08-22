Son dakika: Batuhan Karadeniz, 3. Lig ekibine transfer oldu
Son dakika haberi... Batuhan Karadeniz, 3. Lig ekibine transfer oldu. Türk futbolunun tecrübeli forvet ismi resmi sözleşmeye imza attı.
22 Ağustos 2021, Pazar 17:30 Son Güncelleme:
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Geçtiğimiz sezon Bölgesel Amatör Lig'de şampiyon olarak 3. Lig'e yükselen Iğdırspor, sürpriz bir transfere imza attı.
Iğdırspor, tecrübeli forvet Batuhan Karadeniz'i kadrosuna kattığını açıkladı.
Geçtiğimiz sezonu TFF 2. Lig ekibi Hekimoğlu Trabzon'da geçiren 30 yaşındaki Batuhan Karadeniz, 30 gol atıp 8 de asist yapmıştı.
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