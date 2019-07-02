Olay, Muratpaşa Mahallesi Uluyol Caddesi'nde saat 09.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği henüz belirlenemeyen eli silahlı bir kişi bankayı soymak istedi. Bankadan içeri giren soyguncu silah tehdidi ile güvenlik görevlisinin silahını aldı.

Banka çalışanlarının alarma basması üzerine paniğe kapılan soyguncu olay yerinden yaya olarak kaçtı. Olay yerine gelen polis ekipleri bankada incelemelerde bulundu, kamera görüntülerini inceledi. Polis ekiplerinin eşgalini belirlediği kişinin yakalanması için başlattıkları çalışmalar sürüyor.