Türkiye Son dakika: Bayrampaşa'da yangın! Ayakkabı imalathanesi yanıyor!

Son dakika: Bayrampaşa'da yangın! Ayakkabı imalathanesi yanıyor!

Türkiye

Son dakika: Bayrampaşa'da yangın! Ayakkabı imalathanesi yanıyor!

Bayrampaşa'da ayakkabı imalathanesinde yangın çıktı. Kışla Caddesi'ndeki 4 katlı binada çıkan yangın için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

23 Aralık 2021, Perşembe 17:01 Son Güncelleme:
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Son dakika haberine göre; Bayrampaşa Yenidoğan Mahallesi, Kışla Caddesi'ndeki 4 katlı binanın 3. katındaki ayakkabı imalathanesinde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, yangını söndürmek için çalışma başlattı.



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