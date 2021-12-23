Son dakika haberine göre; Bayrampaşa Yenidoğan Mahallesi, Kışla Caddesi'ndeki 4 katlı binanın 3. katındaki ayakkabı imalathanesinde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, yangını söndürmek için çalışma başlattı.







