Türkiye Son dakika: Bazı feribot seferleri iptal edildi

Son dakika: Bazı feribot seferleri iptal edildi

Türkiye

Son dakika: Bazı feribot seferleri iptal edildi

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesine 3 Aralık Cuma günü yapılması planlanan bazı feribot seferleri, olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

02 Aralık 2021, Perşembe 19:21 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, yarın Kuzey Ege Denizi'nde beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle Bozcaada'ya yapılması planlanan bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Buna göre, Bozcaada'dan saat 07.00, 10.00 ve 14.00 ile Geyikli'den ise 08.00, 11.00 ve 15.00 seferleri iptal edildi.

Öte yandan Bozcaada'dan saat 18.00 ile Geyikli'den saat 19.00 seferinin ise gün içinde netlik kazanacağı belirtildi. 

Mustafa SUİÇMEZ/ ÇANAKKALE(DHA)

İlgili Haberler
Son dakika: İstanbul için sarı uyarı! Lodos geri geliyor



Yazarlarımızdan
Şirin Sever
Herkes ürememeli!
Şirin Sever
Hakan Çelik
Fransa’dan Türkiye’ye moral veren haber
Hakan Çelik
Rauf Tamer
Masal gibi
Rauf Tamer
Oral Çalışlar
Neredesin Bolu?
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Rakamlarla ekonomi
Murat Çelik
Banu Şen
Tarihin sıfır noktasında yükselen Haliliye
Banu Şen
Erkut Can
Kriz sokakta çözülmez
Erkut Can
Murat Gülderen
Hayalleri gerçek yapan uygulamalar
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER İfadeleri dehşete düşürdü: Eve geldiğimde kendini bıçaklıyordu