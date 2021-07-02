Son dakika: BDDK'nın konu ile ilgili kararı Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Buna göre 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu (Kanun) hükümlerine intibak etmek üzere Kuruma başvuruda bulunan listedeki şirketler tarafından tevdi edilen bilgi ve belgeler, söz konusu şirketlere ilişkin Kurum denetim personeli tarafından yapılan incelemeler neticesinde düzenlenen Raporlarda yer alan tespitler ile ilgili mevzuat hükümlerinin birlikte değerlendirilmesi sonucunda intibak planı yeterli görülmeyen ekli listedeki şirketlerin Kanunun Geçici 7 nci maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında tasfiyelerine, karar verildi.

Tasfiyesine karar verilen şirketler şunlar:

1 İKTİSATEVİM GAYRİMENKUL A.Ş.

2 VİZYON EVİM GAYRİMENKUL OTOMOTİV İLETİŞİM PAZARLAMA SANAYİ TİCARET A.Ş-

3 DOĞRUEVİM GAYRİMENKUL ORGANİZASYON A.Ş.

4 FİNANSEVİM GAYRİMENKUL OTOMOTİV İLETİŞİM ORGANİZASYON PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

5 BİRİKİMEVİM GAYRİMENKUL ORGANİZASYON A.Ş.

6 FİNALEVİM GAYRİMENKUL OTOMOTİV ORGANİZASYON A.Ş.

7 YAŞAMEVİM GAYRİMENKUL A.Ş.

8 HH AYDIN YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

9 İHTİYAÇEVİM GAYRİMENKUL OTOMOTİV İLETİŞİM ORGANİZASYON PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

10 VARLIKEVİM GAYRİMENKUL A.Ş.

11 İSTEK EVİM GAYRİMENKUL OTOMOTİV PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.

12 İKİZLEREVİM YATIRIM GAYRİMENKUL A.Ş.

13 DESTEKEVİM GAYRİMENKUL İNŞAAT TAAHHÜT OTOMOTİV ORGANİZASYON SANAYİ TİCARET A.Ş.

14 GERÇEKEVİM GAYRİMENKUL OTOMOTİV İLETİŞİM ORGANİZASYON PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

15 DEĞER TASARRUF GAYRİMENKUL A.Ş.

16 ÖNCEEVİM GAYRİMENKUL OTOMOTİV PAZARLAMA SANAYİ TİCARET A.Ş.

17 MOREVİM TASARRUF GAYRİMENKUL OTOMOTİV ENERJİ ORGANİZASYON VE PAZARLAMA TİCARET A.Ş.

18 HEDEFEVİM GAYRİMENKUL OTOMOTİV VE TİCARET A.Ş.

19 GELECEK TASARRUF GAYRİMENKUL OTOMOTİV VE ORGANİZASYON A.Ş.

20 BİRLİKBİRİKİM GAYRİMENKUL ORGANİZASYON İLETİŞİM OTOMOTİV PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

21 TASARRUF ORGANİZASYON VE GAYRİMENKUL PAZARLAMA A.Ş.







