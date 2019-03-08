Son dakika: Bedelli askerlik ücreti belli oldu

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yeni askerlik sistemine ilişkin bugün açıklamalarda bulundu.

İHTİYAÇTAN FAZLA BAŞVURU OLURSA KURA ÇEKİLECEK

Yeni sistemin kalıcı olmasına gayret gösterdiklerini belirten Bakan Akar, "Üzerinde çok çalıştığımız, olabildiğince modern verileri kullandığımız bir çalışma. 6 ay sonunda isteyenlerle sözleşme yapılacak. Lise mezunu gencimiz 1 ay temel askerliği bedellilerle yapacak. İhtiyaçtan fazla bedelli olursa kura çekilecek" dedi.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ DE BELLİ OLDU

Bedelli askerlik ücreti bugün itibariyle 31 bin 343 Türk Lirası olarak belirlendi.

ÜCRET 6 AYDA BİR ARTACAK

Şemaya göre, 40.000 gösterge X memur maaş kat sayısı x 6 işleminden çıkan sonuca göre bedelli askerlik ücreti belirlenecek. Buna göre, bugün itibariyle bedelli askerliğin ücreti 31 bin 343 lira ve her 6 ayda bir bu ücret artacak. Memur maaşlarının değişmesinden dolayı 6 ayda bir bedelli askerlik ücreti güncellenecek.



